Moskova’da düzenlenecek Türkiye festivaline ziyaretçi akını bekleniyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da geçen yıl 153 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye Festivali'ne bu yıl çok daha fazla ziyaretçi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) koordinasyonunda, Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB) , Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova’nın popüler parklarından Krasnaya Presnya’da yapılacak.

İlki 2017 yılında yapılan ve Rus halkı tarafından büyük bir ilgi gören Türkiye Festivali, bu sene de Türkiye’nin kültürel ve bölgesel değerlerinin yanı sıra Türk misafirperverliğini Rusya Federasyonu’na taşıyacak.

Krasnaya Presnya Parkı’nda konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağı ve üç gün sürecek olan festivali 150 binin üzerinde ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, "Rusya pazarı, Türkiye için çok büyük bir önem taşıyor. Geçen yıl ilkini yaptığımız ve Rus halkı tarafından büyük ilgi gören Türkiye Festivali’nin ikincisi ile yine 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi ve ekledi:

"Geçen yıl festival kapsamında 200 şanslı aileye Türkiye tatili hediye ettik. Ayrıca festival için yapılan tanıtım çalışmalarıyla milyonlarca kişiye ulaştık. Festivalimizi 200’ün üzerinde basın mensubu ve blogger takip ederken yapılan PR çalışmalarının maddi değeri ise 4.2 milyon euro."

