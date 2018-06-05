FİNANS

Moskova'da THY sergisi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Moskova'da “Türkiye-Hayatın Lezzetini Hissedin” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

MOSKOVA (AA) – Moskova’da bulunan Gorki Park’ta Türk Hava Yolları (THY) fotoğraf sergisi açıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gorki Park’ta, THY ve National Geographic Traveler dergisi iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye – Hayatın Lezzetini Hissedin” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, açılışta yaptığı konuşmada, THY’nin, Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü kuvvetlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, “Moskova gibi güzel bir şehrin bu çok popüler parkında Türkiyemizin tanıtılıyor olmasından iftihar duyuyoruz.” dedi.

THY Rusya Federasyonu Genel Müdürü Mefail Deribaş da THY’nin, Rusya’da en fazla noktaya uçan yabancı havayolu olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin ve ülkemizin değerlerinin tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. 2018 FIFA Dünya Kupası dönemine denk getirerek, Moskova’nın en merkezi alanında hayata geçirdiğimiz bu sergi ile sadece Rus vatandaşlarına değil, dünyanın dört bir tarafından gelen yabancılara da Türkiye’yi keşfetme imkanı sunuyoruz.” diye konuştu.

Türk tatlılarının ve Türk müziği dinletilerinin de misafirlere sunulduğu sergi, 20 Temmuz’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
rusya sergi THY

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