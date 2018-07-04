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'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesini 'trafikte empati hareketi' söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, proje kapsamında başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerinin ikincisini Ankara’da düzenliyor.

'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da

ANKARA, (DHA) - 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesini 'trafikte empati hareketi' söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, proje kapsamında başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerinin ikincisini Ankara’da düzenliyor. 7 Temmuz Cumartesi günü tüm sürücülerin bir araya geleceği etkinlikte Özbay, güvenli sürüşün önemine değinerek, güvenlik donanımlarını kullanım bilincinin yükseltilmesine yönelik açıklamalarda bulunacak.

Trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Motorcu Dostu Trafik’i hayata geçiren Aytemiz, Türkiye’yi kapsayan gezici etkinliklerine İstanbul’un ardından Ankara ile devam ediyor. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik 7 Temmuz Cumartesi saat 12:00’de Ankara’da Atakum Belediyesi Alanlı Piknik ve Mesire Alanı’nda gerçekleşecek.

TÜM SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 10 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri ikinci kez Ankara’da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek 'Yol Hikâyeleri' gezici etkinlikleri Temmuz ayında Ankara’nın ardından Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzurum’da motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

TRAFİKTE EMPATİ

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında yapılması hedeflenenler şu şekilde;

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılacak.

Türkiye’de 600'e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması sağlanmaya çalışılacak. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

Proje kapsamında sabit bir eğitim alanı, sertifikalı bir eğitim için, öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulacak. En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak. Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması konusunda çaba sarf edilecek. Haziran ayından itibaren 6 ay boyunca, kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programı başlatılacak. Bu eğitimlerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitim yer ve saatleri duyurulacak.

Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak. Proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesi ve sosyal medya iletişim araçları kullanılarak, proje kapsamında belirlenen hedefler, konuyla ilgili istatistikler, iş ortak ve destekçilerinin gerçekleştirdiği aktiviteler, sabit eğitimler ve gezici etkinlikler hakkında bilgi verilecek."

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Yuasa yer alıyor. Destekleyen kurumlar arasında da Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da

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