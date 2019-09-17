FİNANS

Motorin ve benzine zam

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak - Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 34 kuruşluk artışın 12 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,56 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,50 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 36 kuruşluk artışın 35 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,19 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 7,23 liraya, İzmir'de 6,85 liradan 7,20 liraya yükselecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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