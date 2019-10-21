FİNANS

Motorine 9 kuruş zam

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak

İSTANBUL (AA) - Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

- Eşel mobil sistemi nedir

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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