Motosiklet sporcusu Can Öncü'nün sıradaki durağı Fransa

İSTANBUL (AA) - Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto 3 Dünya Şampiyonası beşinci yarışı olan Fransa’da piste çıkacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto 3 Dünya Şampiyonası’nda beşinci yarışına çıkıyor.

2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, sezonun beşinci yarışında pazar günü Fransa’da Le Mans Pisti’nde ilk puanlarını almaya çalışacak. Yarış, TSİ 12.00'de başlayacak. 15 yaşındaki genç yıldız, Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.

- "İlk puanlarımızı alacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, 2019 sezonunda kendisi adına ilk puanlarını almak istediğini belirterek, "Benim Moto 3’e ve takımıma alışmaya çalıştığım bir geçiş sezonu olacağını ön görüyorduk. İlk dört yarışta bazı şanssızlıklar da yaşadık. Artık puan almak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım bunu Fransa'nın ikonik pistlerinden biri olan Le Mans’da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.