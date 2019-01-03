Motosikletçiler ÖTV indiriminden umutlu

ENES DURAN - Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında 250 cc ve altı motosikletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin, satışları artıracağı ve sektöre olumlu yansıyacağı belirtildi.

Enflasyonla Topyekün Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerine 250 cc ve altı motosikletler de dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kapsamda söz konusu motosikletlerde yüzde 8 olan ÖTV'nin 31 Mart'a kadar sıfırlandığını duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ekonomik gelişim ve ilerlemenin bir göstergesi olarak adlandırdıkları, Enflasyon ile Topyekün Mücadele kapsamında kurumlarca gerçekleştirilen tüm gelişmelerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu anlamda devlet büyüklerinin yaptığı çalışmalar sonucu 250 cc ve altı motosikletlere yapılan ÖTV indiriminin sektöre olumlu yönde etki edeceğine işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

"Motosiklet fiyatları yüksek olduğu için son kullanıcı fiyat avantajı nedeniyle 250 cc altına yöneldi. Markalarda bunu görerek düşük cc motosikletlere ya yatırım yaptı ya da ithal etti. ÖTV indirimiyle düşük cc kullanıcısı ve yeni başlayacaklar sezona mutlaka yeni bir motosikletle girmek isteyecektir. Bu da sektöre biraz daha rahat nefes aldırıp, motosiklet satışlarının yukarı yönde hareket etmesine yol açacaktır."