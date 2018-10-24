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M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Marks & Spencer İngiltere'nin tüm tedarikçilerini, "toplumdaki eşitlik ve insan haklarının daha da geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya" davet eden şirketin İnsan Hakları Kurumsal Başkanı Louise Nicholls, "Giderek küreselleşen dünyamıza rağmen, modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur" dedi.

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Marks & Spencer İngiltere'nin tüm tedarikçilerini, "toplumdaki eşitlik ve insan haklarının daha da geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya" davet eden şirketin İnsan Hakları Kurumsal Başkanı Louise Nicholls, "Giderek küreselleşen dünyamıza rağmen, modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur" dedi.
Türkiye’de de 48 mağazası ile faaliyet gösteren Marks & Spencer, İstanbul’da 180 davetlinin katılımıyla İnsan Hakları Konferansına ev sahipliği yaptı.
Bugüne kadar uluslararası boyutta farklı ülkelerde gerçekleştirilen ve son durağı İstanbul olan konferans, Marks & Spencer İngiltere’nin tedarikçileri ve franchise ortaklarının yanı sıra Coca-Cola İçecek, Nestle gibi çok uluslu şirketleri, giyim perakendecilerini, Sivil Toplum Kuruluşlarını, İngiltere Büyükelçiliği ve Türk Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) temsilcilerini bir araya getirdi.
"Marks & Spencer, tüm dünyada faaliyette bulunduğu operasyonlarında ve tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı duymayı taahhüt ediyor" denilen şirket açıklamasında, "Bu nedenle, 2016 yılında Marks & Spencer İnsan Hakları'nı tüm faaliyet alanlarına yerleştirme ve bütünleştirme taahhüdünü belirten ilk 'İnsan Hakları Raporu'nu yayınladı. Ayrıca, Marks & Spencer İngiltere, insan haklarının önemini vurgulamak ve modern köleliğinin üstesinden gelmenin gereksinimlerini vurgulamak üzere her tedarikçisine taahhütlerini yazılı bildirdi" denildi.
Marks & Spencer Üretim Ofisi, Ortadoğu & Pakistan Bölge Müdürü Didem İleri, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve ekledi:
"İlk İnsan Hakları konferansımızda, giyim, ev ve gıda tedarikçilerimizi, franchise ortaklarımızı, uluslararası markaları ve işbirliği yaptığımız geniş organizasyonlarımızı ağırlamaktan çok memnunuz.
"Bugün gündeme getirilen sorunların çoğu tek bir kurumun çözebileceğinden çok daha büyük.
"Umuyoruz ki, bugün İnsan Hakları konferansımıza katılan kuruluşlar için bir teşvik görevi göreceğiz ve gelecekte daha fazla birlikte çalışacağız."
Marks & Spencer İngiltere, İnsan Hakları Kurumsal Başkanı Louise Nicholls da konuşmasında, "Giderek küreselleşen dünyamıza rağmen, modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur. Marks & Spencer olarak işimizin merkezinde bulunan insan haklarına saygı duyuyor ve, tedarikçilerimizin modern köleliği ortadan kaldırmak, toplumdaki eşitlik ve insan haklarının daha da geliştirilmesi yönünde adımlar atmak için aynı şeyi yapmaya davet ediyoruz" dedi.
İngiltere Büyükelçiliği’nden Alfred Le Prevost da konferans ve güne özel açıklamalarında, "Bugün dünyada 40.3 milyon insanın bir tür kölelik içinde olduğu tahmin ediliyor. Marks & Spencer’ı örnek alarak, insan haklarını işinizde operasyonlarınızla en iyi şekilde nasıl destekleyeceğinize dair yaklaşımlarla ticareti ve alışverişi bir araya getirmenin önemine inanıyor ve bu mücadeleyi kuvvetle destekliyoruz" diye konuştu. (Fotoğraflı)

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçturM&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

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