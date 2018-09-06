MTA Bayburt'taki doğal taş rezervleriyle ilgili çalışma başlattı

Bayburt'ta doğal kehribar rezervinin tespit edilmesinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) kentteki doğal taş rezervlerini yeniden ele aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Ajansının "merkeze bağlı Aydıncık köyünde doğal kehribar rezervinin tespit edildiği"ne ilişkin haberinin ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin maden rezervleriyle ilgili çalışma yapmak üzere MTA Trabzon Bölge Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulundu.

Bu çağrı üzerine kente gelen MTA Bölge Müdürü Mustafa Kemal Kuruçelik başkanlığındaki heyet, Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Kuruçelik ziyarette, Vali Pehlivan'a doğal taş rezervleriyle ilgili Bayburt'ta geçmişte yapılan ve yeniden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, bölgedeki rezervlerin tespiti için araştırma kampı kurularak numune alındığını ve Bayburt genelindeki maden rezervlerinin yeniden tespiti için de çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ziyarete, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferkan Sipahi ile MTA Jeoloji Etüt Başmühendisi Hülya Köse de yer aldı.

