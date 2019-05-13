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MTA'dan Oruç Reis Araştırma Gemisi ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

MTA'dan Oruç Reis Araştırma Gemisi ihalesi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin hizmet alımı yoluyla işletilmesi işini, "açık ihale usulü" ile ihale edecek.

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin işletilmesi hizmeti ihalesi 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Oruç Reis Araştırma Gemisi resmi gazete

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