MTA'dan ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 4 ildeki 6 ruhsatlı jeotermal sahayı ihale edecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Amasya'da 2'şer, Ankara ve Kayseri'de 1'er saha olmak üzere toplam 6 sahanın ihalesi, 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.30'da MTA'da yapılacak.

Sahaların muhammen bedelleri 260 bin lira ile 1 milyon 20 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 800 lira ile 30 bin 600 lira arasında değişiyor.

