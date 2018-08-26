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MTB Başkanı Özdemir: İhracat artıyor, gelir yerinde sayıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

MERSİN Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, "5 yıl öncesine göre daha fazla narenciye ihraç ediyoruz ancak 5 yıl öncesi ile aynı geliri elde ediyoruz" dedi.

MTB Başkanı Özdemir: İhracat artıyor, gelir yerinde sayıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, "5 yıl öncesine göre daha fazla narenciye ihraç ediyoruz ancak 5 yıl öncesi ile aynı geliri elde ediyoruz" dedi.
Özdemir, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) Eylül 2017-Nisan 2018 narenciye sezonu verilerini değerlendirdi. İhracatın bir önceki sezona kıyasla miktar olarak yüzde 14 artış göstererek 1 milyon 846 bin tona ulaştğını belirten Özdemir, ürünlerin yüzde 75'inin ihraç edildiği Rusya, Irak, Ukrayna ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olduğunu söyledi. Ürün bazındaki ihracatın yüzde 40'ını mandalina, yüzde 27'sini limon, yüzde 24'ünü portakal, yüzde 9'unu ise greyfurtun oluşturduğunu dile getiren Özdemir, bu ürünlerin ihracatından ise 924 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.
Türkiye'de üretilen 4.8 milyon ton narenciyeden yüzde 40'lık bölümünün ihraç edildiğini aktaran Özdemir, "Üretimin artması ihracat performansımızın devamlılığına bağlı. 5 yıl önceki narenciye sezonu ile karşılaştırıldığında, ihracatımız miktar olarak yüzde 30 arttı. Buna karşın, değer olarak sadece yüzde 4 yükseldi. Yani 5 yıl öncesine göre daha fazla narenciye ihraç ediyoruz ancak 5 yıl öncesi ile aynı geliri elde ediyoruz. Bunun en temel nedeni rakip ülkelerle rekabet edebilmek için narenciyeyi daha ucuza ihraç etmemiz. Ülkemiz beş sezon önce narenciye ihracatından ton başına 625 dolar gelir elde ederken, bu rakam bu sezon 500 dolara geriledi. En önemli ihraç ürünümüz olan mandalinadan geçen sezon ton başına 494 dolar gelir sağladık. Bu rakam Güney Afrika için 1.000 ve İspanya için 980 dolar. Portakalı Mısır 830, İspanya 780 dolara ihraç ederken, ülkemiz yurtdışına sadece 390 dolara gönderiyor. Limondan ton başına 625 dolar kazanıyoruz. Oysa İspanya 1.200 ve Arjantin 1.030 dolar gelir elde ediyorlar" diye konuştu.

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