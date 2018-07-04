MTV ödemelerine CardFinans'tan iki taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, CardFinans kredi kartları ile gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde iki taksitte ödeme imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, vergi ödemelerinde de müşterilerine özel çözümler ve ayrıcalıklar sunan QNB Finansbank, 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, CardFinans kredi kartları ile gerçekleştirilecek MTV ödemelerinde iki taksitte ödeme imkanı sunuyor.

Ödemeler www.vergikolay.com.tr , www.gib.gov.tr , QNB Finansbank şubeleri, cep şubesi veya internet şubesinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Koraş, kampanyaya ilişkin, "Müşterilerimizin sadece özel ihtiyaç harcamalarında değil zorunlu harcamalarında da CardFinans ayrıcalıklarından faydalanmaları için bu kampanyayı hayata geçirdik. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyadan tüm müşterilerimiz faydalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya hakkında detaylı bilgi, www.qnbfinansbank.com adresinden alınabiliyor.

