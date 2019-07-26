MÜ Teknik Bilimler MYO ve Tezmaksan Akademi işbirliği

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Tezmaksan Akademi işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, iki kurum arasında ortak çalışmalar, araştırmalar ve projeler gerçekleştirilecek.

Protokol ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin gelişimi için; eğitim ve öğrenme odaklı, çözüm ortaklı sanayi üniversite işbirliği ile sektör deneyiminin paylaşılması hedefleniyor.

Sanayi-üniversite işbirliğinde somut adımların atılmasını hedefleyen protokol kapsamında öğrenciler 12’şerli gruplar halinde Tezmaksan Akademi de beş gün boyunca eğitim alarak sanayi de kullanılan yeni teknolojiler ve CNC eğitiminin inceliklerini öğrenecek. İlk eğitim 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında başlayacak ve belirli periyotlarda devam edecek.

Geçmiş dönemlerde farklı kurumlarla iş birlikleri yaptıklarını belirten Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, bugüne kadar 700’ün üzerinde eğitim verdiklerini söyledi. Üniversite ile sanayiyi ortak bir paydada buluşturmanın sektörel ve kalifiye çalışan gelişiminde önemli olduğuna vurgu yapan Aydoğdu, gelecek dönemde de eğitimlere devam edeceklerini belirtti ve ekledi:

"Ülkemizi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman en büyük problemlerimizin eğitim eksikliği ve nitelikli ara eleman sıkıntısından kaynaklandığını görüyoruz. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz."

