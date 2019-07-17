Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği rakamlarına göre, mücevher ihracatı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,52'lik artışla 216 milyon 760 bin 374 dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı yazılı açıklamayla, Haziran ayı mücevher ihracatı rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar olurken, böylece yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Haziran ayında en fazla ihracat, 97,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna yapılırken, Avrupa Birliği'ni 41,7 milyon dolarla Diğer Avrupa grubu, 31,8 milyon dolarla Yakın-Orta Doğu Asya, 18,8 milyon dolarla Diğer Asya ve 12,3 milyon dolarla Kuzey Afrika ülke grupları izledi.

Ülke sıralamasının başında 67,5 milyon dolarla İngiltere gelirken, haziran ayında İngiltere’ye yapılan mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 812 artış gösterdi.