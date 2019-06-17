FİNANS

Mücevher ihracatı, mayısta 362,1 milyon dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3’lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatı yaptı - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar: - “Mücevher sektörü stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerekiyor” - “2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olarak 2019 yılının beş ayında hedeflediğimiz seviyeleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

İSTANBUL (AA)- Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3’lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında en fazla ihracat, 156,4 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı 75,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 40,1 milyon dolarla diğer Asya ülkeleri, 38,3 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 24,3 milyon dolarla Kuzey Amerika izledi.

İhracatın en fazla yapıldığı ülkelerin başında yüzde 68 artış ve 112,1 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri gelirken BAE’yi yüzde 907 artış ve 24,2 milyon dolar ile İsviçre, yüzde 1136 artış ve 24 milyon dolar ile İngiltere, yüzde 19 azalış ve 22,7 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 11 artış ve 20,7 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 362,1 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 48’lik pay ve 175,4 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası oldu. Bu grubu yüzde 41’lik pay ve 149,9 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 3’lük pay ve 12,4 milyon dolar ile pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 3’lük pay ve 10,6 milyon dolar ile gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2’lik pay ve 5,8 milyon dolarla kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları izledi.

Birlik, yılın beş aylık dönemdeki toplam ihracatını ise 1 milyar 444 milyon dolara yükseltti.

- "Sektör stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Kamar, şunları kaydetti:

“2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olarak 2019 yılının beş ayında hedeflediğimiz seviyeleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mücevher ihracatımızı maksimize edebilmenin iki yolu var; bunlardan biri turizm açısından dünyanın sayılı uğrak noktalarından biri olarak kabul edilen ülkemize turistlerin yanlarında 2-3 kilogram altınla girişlerinin serbest bırakılması, diğer yolu da mevcut döviz baskısının kırılabilmesi için altınla ticaretin serbestleşmesidir. Her iki yolu da yasallaştırarak mevcut ihracat rakamlarını katlayacağımıza inanıyoruz. Özellikle altının serbest dolaşımda olmasıyla iç piyasada faaliyet gösteren tüm sektörler, rahat bir nefes alacaklardır.”

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyorAntalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor
Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacakBetam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kamar Mücevher İhracatçıları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Türkiye'den dünya devine çağrı

Türkiye'den dünya devine çağrı

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı

DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı

Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.