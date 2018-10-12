"Mucize bitki" üreticisinin yüzünü güldürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın, 15 gün erken çiçek açması üreticisinin yüzünün gülmesini sağladı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak nitelendirilen safranın soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor.

Bu yıl 15 gün erken çiçek açan ve kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safranın hasadının 15 Ekim ile 15 Kasım arasında yapıldığını, bu yıl iklimin sıcak olmasından dolayı 15 gün erken başladığını söyledi.