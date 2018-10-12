FİNANS

"Mucize bitki" üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak nitelendirilen safran, 15 gün erken çiçek açarak üreticisinin yüzünü güldürdü - Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre: - "Bizim normal şartlarda bu verimi bundan 15 gün sonra almamız gerekiyor. Ürün konusunda bir hareketlilik var"

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın, 15 gün erken çiçek açması üreticisinin yüzünün gülmesini sağladı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak nitelendirilen safranın soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor.

Bu yıl 15 gün erken çiçek açan ve kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safranın hasadının 15 Ekim ile 15 Kasım arasında yapıldığını, bu yıl iklimin sıcak olmasından dolayı 15 gün erken başladığını söyledi.

Ürünün en yüksek veriminin olduğu günlerin yaşandığını ifade eden Emre, "Bizim normal şartlarda bu verimi bundan 15 gün sonra almamız gerekiyor. Ürün konusunda bir hareketlilik var. Önceden hava sıcaklığının bir gün düşük, diğer gün yüksek olması safran çiçeği de sıcaklığa göre açtığı için verimde bir azalma oluyordu. Son 15 günden beri stabil bir iklim var. Bu da her gün ürün almamızı sağlıyor, sevindirici bir durum." diye konuştu.

- 15-16 kilogram hasat bekleniyor

Safran bitkisinin ticari olarak 25 dekarlık alanda üretildiğini aktaran Emre, şöyle konuştu:

"İklimin güzel gitmesi dolayısıyla bu sene yaklaşık 15-16 kilogram safran hasadı beliyoruz. Safran üretimini artırmak için projeler yapıyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projemiz var. Safranı gündemde tutuyoruz, gündemde tutarken somut bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu somut örneklerden en önemlisi de dünyada çok çalışılmış bir konu olmayan safranda makineleşmeye yoğunluk verdik."

Emre, üretimlerin istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak, soğan temininde bir maliyet yüksekliği olduğunu dile getirdi.

- Kasım sonuna kadar ürün verecek

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da hasadın 15 gün önceden başladığını ve iyi bir ürün aldıklarını belirtti.

Havanın iyi olması durumunda kasım ayının sonuna kadar ürün alabileceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çiçeklenme döneminde çok yağmuru sevmiyor, yağmur yağarsa çiçekler küsüyor. Erken başlaması da iyi oldu. Geçen yıla öre daha güzel, son yılımız bizim, söküm yılımız. Çiçeklerinde yavruladığı bir yıl, verim daha güzel. Ağustos ayının 10 ile 30'u arasında dikiyoruz soğanları. Soğanlar 3 yıl toprakta kalıyor. Üç yılın sonunda ekim-kasım ayında hasat yaptıktan sonra haziran ayı gibi soğanları söküyoruz. Bir diktiğimiz soğan 8-10 tane oluyor. Söktükten sonra başka yere dikiyoruz."

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu
Borsalardan e-ticaret dayanışmasıBorsalardan e-ticaret dayanışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat İsmail Yılmaz Karabük Mehmet Emre Safran Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.