FİNANS

Mudiler bir ayda 7 ton altın sattı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bankacılık sektöründe temmuz ayında 217,3 ton olarak hesaplanan altın hesaplarının büyüklüğü ağustosta 210,4 tona gerilerken, bu da bir ayda 6,9 tonluk erimeye işaret etti - Altın hesaplarının ton bazında erimesinde, gram altının ağustosta tarihi zirvesini görmesinin ardından mudilerin kar satışına yönelmesi etkili oldu - Her ne kadar ton karşılığı azalsa da altın hesaplarının değeri, ağustos sonu itibarıyla 60 milyar lirayı aşarak rekor tazelemeyi başardı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle ağustosta gram altın 316,7 lira ile rekor kırarken, bu dönemde kar satışına yönelen mudilerin altın hesapları 6,9 ton eridi.

Bu yıla 218,1 lira seviyelerinden başlayan gram altın, ağustosta 316,7 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Gram altının fiyatındaki rekor artışta ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, döviz kurlarındaki yükseliş, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

Bu dönemde, gram altındaki yükselişi kara çeviren mudilerin altın hesapları ton bazında düşüş kaydetti. Fiyat yükselişi değer bazında ise altın hesaplarına rekor tazeletti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları ağustosta 60 milyar 476 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamın 59 milyar 287 milyon lirası yurt içi, 1 milyar 189 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira, temmuzda ise 55 milyar 181 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece kıymetli maden depo hesapları tutarı bir ayda 5 milyar 295 milyon lira, yıl başından bu yana ise 19 milyar 86 milyon lira artış kaydetti.

- Bankalarda 210 tonu aşkın altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı ağustos ayının son işlem gününü 287 bin 500 liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ağustos sonunda 210,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, temmuz sonunda 217,3 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde temmuzdan ağustosa kadar geçen bir ayda 6,9 tonluk azalış gerçekleştiğini ortaya koydu.

Öte yandan geçen yılı 189,6 tonla kapatan altın hesaplarında, 8 ayda 20,8 tonluk artış yaşandığı görüldü.

BDDK verilerine göre, 2010'dan bu yana bankalarda tutulan yurt içi ve yurt dışı kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:

Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira) Yurt İçi Yerleşik Yurt Dışı Yerleşik Toplam Altının Kilogram Fiyatı Hesap büyüklüğü (Ton) Ağu.19 59.287 1.189 60.476 287.500 210,4 Tem.19 54.156 1.025 55.181 254.000 217,3 2018 40.446 944 41.390 218.300 189,6 2017 23.474 629 24.103 156.900 153,6 2016 16.964 481 17.445 131.620 132,5 2015 10.624 381 11.005 100.000 110,1 2014 15.927 323 16.250 89.400 181,8 2013 20.554 358 20.912 82.660 253,0 2012 18.315 284 18.599 95.700 194,3 2011 14.220 108 14.328 95.400 150,2 2010 2.377 21 2.398 70.450 34,0

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Altın altın hesapları BDDK

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