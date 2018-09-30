Muğla için sağanak uyarısı

Muğla'nın merkez, Ula ve Marmaris ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla'nın merkez, Ula ve Marmaris ilçelerinde yarın saat 15.00'e kadar şiddetli ve yer yer aşırı gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtilerek, vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Rusya'dan dolar açıklaması: ABD'yi zayıflatacak
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Gelir İdaresi 'vergi borçlularını' açıkladı
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum