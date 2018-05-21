Muğla ve Burdur taşıt şanslısı

ZEYNEP AKYIL - Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,5 milyonu bulurken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiye bir taşıt düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyon 462 bin 346 aracın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, nüfusuna paralel toplam 4 milyon 106 bin 140 taşıtla araç sayısı en fazla il olurken, bu kenti 1 milyon 916 bin 967 taşıtla Ankara, 1 milyon 365 bin 44 taşıtla İzmir, 1 milyon 31 bin 758 taşıtla Antalya izledi. Tunceli, 9 bin 4 ile en az taşıtın bulunduğu il oldu.

Nüfusa göre taşıt kıyaslaması yapıldığında, nüfusu 938 bin 751 olan Muğla ve 264 bin 779 olan Burdur'da her 2 kişiye bir araç düşüyor. Bu illerdeki toplam taşıt sayısı sırasıyla 482 bin 96 ve 134 bin 41 olarak kaydedildi.