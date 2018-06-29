Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 134 yolcu bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.
Kruvaziyerin temmuz süresince her hafta cuma Marmaris Liman ziyareti yapacağı bildirildi.
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