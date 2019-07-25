FİNANS

Muğla'da kruvaziyer turizmi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Çoğunluğu İspanyol 1591 turist taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na demirledi

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1591 turist ve 611 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti.

Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirirken, bazıları ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Yunanistan'ın Santorini Adası'na gideceği öğrenildi.

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İspanyol kruvaziyer turizmi Kruvaziyeri marmaris

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