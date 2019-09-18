FİNANS

Muğla'da kruvaziyer turizmi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Çoğunluğu İspanyol 1382 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na bağlandı

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1382 turist ve 612 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler bisiklet turuna katılmayı tercih etti.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bir grup turist ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı şekilde ilçeye haftalık ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Horizon İspanyol kruvaziyer marmaris

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