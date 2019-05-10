Muğla'dan 70 ülkeye balık ihraç ediliyor

DURMUŞ GENÇ - Bin 484 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da üreticilere verilen destek ile geçen yıl 70 ülkeye, 64 bin 923 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 352 milyon 854 bin dolar gelir sağlandı.

Deniz kültür balıkçılığında geçen sene 94 bin 750 ton üretim ile Türkiye birincisi olan Muğla'da, alabalık, çipura, levrek, minekop, sarıağız üretimi devam ediyor. Fangri, mercan, sinagrit, sivriburun, karagöz ve lahos balıklarının deneme üretimleri ise sürüyor.

Bölgede üretimi yapılan balıklar, tesislerde işleme ve paketleme işlemlerinin ardından Avrupa ve Asya ülkeleri ile dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Milas'ta belirli bölgelerde son yıllarda açılan artezyenlerden sağlanan acı sularla toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği tesislerinin artış gösterdiğini, 2018'de 93'ü ağ kafeslerde, 158'ı ise toprak havuzlarda olmak üzere 251 işletmede 94 bin 750 ton çipura ve levrek üretildiğini ifade etti.