Muğla'ya gelen turist sayısı arttı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, Muğla'ya geçen yıl toplam 1 milyon 893 bin 372 turist gelirken, bu rakamın bu yıl 2 milyon 606 bin 930 kişiye yükseldiğini söyledi. Esin, gelecek yıl, ülkeler arasında bir sıkıntı ve büyük bir olay olmadığı sürece bu yükselişin süreceğini de kaydetti. TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile Armutalan Kültür Merkezi'ndeki TÜRSAB hizmet binasında biraraya geldi. Esin, toplantıda 2017-2018 Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı'nda turist sayısındaki artış konusunda resmi verileri açıkladı. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde, Muğla'nın turistik ilçelerine geçen yıl verilerine göre yüzde 37 daha fazla turist girişi olduğuna dikkati çeken Suat Esin, "Türkiye'de, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla turistin geldiği şehir Muğla'dır. Muğla'nın 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından geçen yıl rakamlarından çok fazla turist girişi oldu. Muğla'nın turistik ilçelerine geçen yıl toplam 1 milyon 893 bin 372 turist giriş yaparken bu yıl bu rakam 2 milyon 606 bin 930 kişiye yükseldi" dedi. Her zaman olduğu gibi ilk sıraları İngiliz turistlerin aldığını belirten Esin, "Muğla'ya, 964 bin 783 İngiliz, 390 bin 45 Rus, 159 bin 18 Ukraynalı, 142 bin 901 Alman, 109 bin 963 Polonyalı, 105 bin 30 Hollandalı, 48 bin 28 Belçikalı, 45 bin 769 Lübnanlı, 36 bin 691 İsrailli ve 22 bin 636 Fransız turist geldi. Geçen yıla göre bu yılın turizmde artış nedenleri çok. Ülkeler ile yaşadığımız krizlerin minimum seviyeye inmesi ve döviz kurunun hareketliliği ile daha ucuz olmamız başlıca nedenler arasında. Önümüzdeki yıl turizm sezonun çok bereketli geçeceğini şimdiden görmek mümkün. Ülkeler arasında bir sıkıntı ve büyük bir olay olmadığı sürece önümüzdeki yıl yükseliş devam edecektir. Gelen verilere göre önümüzdeki turizm sezonunda da Muğla'yı başta İngilizler olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelecek turistler ziyaret edecek. Marmaris turizminin daha iyi noktaya gelmesi için el birliğiyle seferber olmalıyız" diye konuştu. Medya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunan Esin, kaçak tur satışı yapan kişi ve işletmelere karşı Kaymakamlık ve yerel yönetimle birlikte gelecek yıl topyekûn mücadele başlatacaklarını kaydetti.

