FİNANS

Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 32 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancıya ev sahipliği yapan Muğla'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi - Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç: - "Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı" - "Muğla'yı en çok 900 bin 75 kişiyle İngilizler ziyaret etti"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gerçekleşti.

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Bin 484 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine, turizm sektör temsilcilerinden aldıkları, verimli bir turizm sezonu yaşandığına dair güzel haberlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hava ve deniz hudut kapılarından gelen yabancı turist sayısı verilerinin de sektörden aldıkları olumlu düşünceleri somut hale getirdiğini vurgulayan Karacaağaç, 2018 yılı turizm sezonun sektörü de iyi yönde etkilediğini dile getirdi.

Karaağaç, Muğla'nın gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkenin üçüncü turizm destinasyonu olduğuna işaret etti. Karaağaç, her köşesinden tarihi, doğal, kültürel ayrı bir zenginlik çıkan Muğla'da 2016 yılında turizm verilerinde düşüş görülse de toparlanarak 2018 yılında önemli düzeyde artış yaşandığını ifade etti.

- "Yabancı turist sayısı arttı"

Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, şöyle konuştu:

"Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla’da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32'lik bir artış görmekteyiz. Ulaşım şekli yönünden değerlendirdiğimizde ise Muğla’ya gelen turistlerin çoğunlukla havayolunu tercih ettikleri görülmektedir. 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla ilimizi ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 83’ünün havayolunu, yüzde 17’sinin ise deniz yolunu tercih ettikleri görülmüştür."

Ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Karacaağaç, temmuz, ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Muğla'yı en fazla ziyaret eden turist grubunun İngilizler olduğuna işaret eden Karacaağaç, "Muğla'yı en çok 900 bin 75 kişiyle İngilizler ziyaret etti. İngilizleri 380 bin 487 kişiyle Rusya, 177 bin 94 kişiyle Almanya, 168 bin 165 kişiyle Ukrayna ve 132 bin 895 kişiyle Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi." diye konuştu.

Çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenlerin de Muğla'yı cazip kıldığına işaret eden Karacaağaç, "Eylül ayında yaşanan yüzde 32'lik artışta Ula–Akyaka’da yapılan Dünya Kiteboard şampiyonası ile Marmaris’te yapılan Dünya Ralli Şampiyonasının da etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karacağaç, turizmin çok yoğun olmadığı mayıs, haziran ile ekim kasım aylarında sportif ya da kültürel faaliyetler ile turizm gelirlerini çok daha üst seviyelere taşıyabileceklerini vurgulayarak, önümüzdeki sezon için de bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Muğla'nın çeşitliliğiyle 12 ay turizm yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Karacaağaç, bu kapsamda özellikle Uzak Doğu pazarında da tanıtım çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisiÜreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi
Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e gerilediDış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muğla Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç turist sayısı artış

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

Türkiye’nin toplam makine ihracatı Eylül’de yüzde 17 arttı

Türkiye’nin toplam makine ihracatı Eylül’de yüzde 17 arttı

Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

Blockchain, diplomaya entegre oldu

Blockchain, diplomaya entegre oldu

Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.