Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 32 arttı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gerçekleşti. Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor. Bin 484 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine, turizm sektör temsilcilerinden aldıkları, verimli bir turizm sezonu yaşandığına dair güzel haberlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hava ve deniz hudut kapılarından gelen yabancı turist sayısı verilerinin de sektörden aldıkları olumlu düşünceleri somut hale getirdiğini vurgulayan Karacaağaç, 2018 yılı turizm sezonun sektörü de iyi yönde etkilediğini dile getirdi.

Karaağaç, Muğla'nın gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkenin üçüncü turizm destinasyonu olduğuna işaret etti. Karaağaç, her köşesinden tarihi, doğal, kültürel ayrı bir zenginlik çıkan Muğla'da 2016 yılında turizm verilerinde düşüş görülse de toparlanarak 2018 yılında önemli düzeyde artış yaşandığını ifade etti. - "Yabancı turist sayısı arttı" Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, şöyle konuştu: "Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla’da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32'lik bir artış görmekteyiz. Ulaşım şekli yönünden değerlendirdiğimizde ise Muğla’ya gelen turistlerin çoğunlukla havayolunu tercih ettikleri görülmektedir. 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla ilimizi ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 83’ünün havayolunu, yüzde 17’sinin ise deniz yolunu tercih ettikleri görülmüştür."