Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

131 koya sahip Muğla'nın, çeşitli turizm aktiviteleri, antik çağlardan günümüze ulaşan kültür ve tabiat varlıklarıyla her geçen gün daha fazla sayıda turist ağırladığını vurgulayan Karacaağaç, kentin önemli destinasyonları bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve gelişmiş turizm altyapısıyla Muğla'nın Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkenin üçüncü turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret ediyor.

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya 8 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış oldu.

-"İngilizler ilk sırada"

Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, "Yılın 8 ayında 2 milyon 63 bin 536 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 34 artış var." dedi.

Ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Karacaağaç, temmuz, ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk görüldüğünü kaydetti.

"Muğla'yı en çok 732 bin 277 kişiyle İngilizler ziyaret etti. İngilizleri Rusya, Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi. Kıyı uzunluğu, çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenler Muğla'yı cazip kılan etkenlerin başında geliyor." diyen Karacaağaç, şöyle konuştu:

" Muğla özel konumu ve tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle kültür turizminde de gelişti. 3 bin yıllık kentte Karya, Likya, Frig, Pers, Roma uygarlıkları ile Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden kalma tarihi eserlerin kazılarda günü yüzüne çıkarılarak kentteki 5 müzede sergileniyor. Fethiye İlçesinde 1988'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren Letoon Antik Kenti ve Geçici Listede de yer alan Fethiye-Tlos, Yatağan-Stratonikeia, Milas-Beçin, Hekatomnos, Köyceğiz-Kaunos’un da içinde bulunduğu 10 antik kentte arkeolojik ve bilimsel kazılarla yüzey araştırmaları devam ediyor. Ziyaretçiler, bu alanlara yoğun ilgi gösteriyor."

Muğla'nın iklimi, coğrafyası, kültürel ve doğal zenginliklerinin olanak sağladığı turizm çeşitliliğiyle doğru ve yerinde planlamalarla 12 ay turizm yapılabilecek dünyaca ünlü destinasyonlara sahip olduğunu anlatan Karacaağaç, bu kapsamda tanıtım çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade etti.

