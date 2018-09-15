FİNANS

Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancıya ev sahipliği yapan Muğla'ya 8 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi - Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç: - "Yılın 8 ayında 2 milyon 63 bin 536 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı" "Muğla'yı en çok 732 bin 277 kişiyle İngilizler ziyaret etti"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya 8 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış oldu.

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret ediyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve gelişmiş turizm altyapısıyla Muğla'nın Antalya ve İstanbul’dan sonra ülkenin üçüncü turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

131 koya sahip Muğla'nın, çeşitli turizm aktiviteleri, antik çağlardan günümüze ulaşan kültür ve tabiat varlıklarıyla her geçen gün daha fazla sayıda turist ağırladığını vurgulayan Karacaağaç, kentin önemli destinasyonları bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

-"İngilizler ilk sırada"

Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, "Yılın 8 ayında 2 milyon 63 bin 536 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 34 artış var." dedi.

Ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Karacaağaç, temmuz, ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk görüldüğünü kaydetti.

"Muğla'yı en çok 732 bin 277 kişiyle İngilizler ziyaret etti. İngilizleri Rusya, Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi. Kıyı uzunluğu, çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenler Muğla'yı cazip kılan etkenlerin başında geliyor." diyen Karacaağaç, şöyle konuştu:

" Muğla özel konumu ve tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle kültür turizminde de gelişti. 3 bin yıllık kentte Karya, Likya, Frig, Pers, Roma uygarlıkları ile Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden kalma tarihi eserlerin kazılarda günü yüzüne çıkarılarak kentteki 5 müzede sergileniyor. Fethiye İlçesinde 1988'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren Letoon Antik Kenti ve Geçici Listede de yer alan Fethiye-Tlos, Yatağan-Stratonikeia, Milas-Beçin, Hekatomnos, Köyceğiz-Kaunos’un da içinde bulunduğu 10 antik kentte arkeolojik ve bilimsel kazılarla yüzey araştırmaları devam ediyor. Ziyaretçiler, bu alanlara yoğun ilgi gösteriyor."

Muğla'nın iklimi, coğrafyası, kültürel ve doğal zenginliklerinin olanak sağladığı turizm çeşitliliğiyle doğru ve yerinde planlamalarla 12 ay turizm yapılabilecek dünyaca ünlü destinasyonlara sahip olduğunu anlatan Karacaağaç, bu kapsamda tanıtım çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade etti.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldiJaponya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kültür turizmi muğla Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç plaj Sahil turist sayısı artış turizm

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.