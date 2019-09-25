"Muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi ile ilgili, "Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz." dedi.

Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde 4 yıllık kesintisiz bir reform ve atılım dönemi olduğuna işaret etti.

Daha güçlü bir Türkiye için kollarını sıvadıklarını ve yönlerini belirlediklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizde katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları geçtiğimiz günlerde açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amacımız ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi yapıya kavuşturup küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesiyle teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, temel ihtiyaç yatırımlarını sağlarken başarıya giden yolu hızlandıracak. Bu politikaların alt bileşenlerini detaylı yol haritalarıyla destekleyeceğiz. Sürecin başarısında reel sektörümüzün desteği ve iş birliği bizim için çok önemli."