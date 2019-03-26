"Muhalif partileri ve seçmenlerini hedef almadım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya'da yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, "Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Amasya Taşova'da yaptığı konuşmanın çarpıtılarak amacı dışında lanse edildiğini bildirdi. Gerçeği yansıtmayan söz konusu haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Taşova'da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanına da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim.

Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin 'Ben PKK'lıyım' diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, 'Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?' diye seslendim."