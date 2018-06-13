Muhasebe standardında değişiklik

"Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"nda (TMS) değişikliğe gidildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Türkiye'deki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye finansal raporlama standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla revizyon projesinin başlatıldığı belirtildi. Karara göre, bu kapsamda, "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" yayımlandı.
Öte yandan, "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.
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