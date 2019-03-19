Muhasebeciydi TKDK desteğiyle ihracatçı oldu

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da muhasebeci olarak çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile İpekyolu Kalkınma Ajansından hibe desteği alarak nar işleme tesisi kuran girişimci, İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Fransa'ya ürün satıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Osman Çetinkaya, kendisine ait bahçeye nar ağaçları dikti. Bir süre sonra bahçesini büyütüp narları işleyeceği bir tesis kurmaya karar veren Çetinkaya, bunun için arkadaşlarından destek istedi.

Arkadaşlarının "yapamazsın, olmaz" cevabı üzerine TKDK ve İpekyolu Kalkınma Ajansına başvuran Çetinkaya, projesinin kabul edilmesinin ardından TKDK'den 750 bin lira, İpek Yolu Kalkınma Ajansından da 336 bin lira hibe desteği aldı.

Kahta Organize Sanayi Bölgesinde 3 bini kapalı, toplam 10 bin metrekare üzerinde nar işleme tesisi kuran Çetinkaya, kısa sürede ürettiklerini yurt dışına satar hale geldi.

750 kişinin çalıştığı tesiste günlük 7 ton nar ekşisi sos grubu, 6 ton nar ekşisi, haftada 3 ton narlı, bademli lokum üretimi yapılıyor. Söz konusu ürünler, İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Fransa'ya ihraç ediliyor.