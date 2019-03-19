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Muhasebeciydi TKDK desteğiyle ihracatçı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adıyaman'da TKDK ve İpekyolu Kalkınma Ajansından aldığı hibe destekle nar işleme tesisi kuran muhasebeci, 6 ülkeye ihracat yapıyor - Nar ekşisi ve narlı, bademli lokum üretilen işletmede 750 kişi istihdam ediliyor - Girişimci Osman Çetinkaya: - "Herkes projemle dalga geçti, 'yapamazsın, olmaz.' dedi. Adıyaman bütün meyvelere elverişli olmasına rağmen bu cesareti hiçbir arkadaşımız gösteremedi. Çok şükür ki bugün tesisimizi kurduk" - "Adıyaman narını dünyada marka haline getirmek için emin adımlarla ilerliyoruz"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da muhasebeci olarak çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile İpekyolu Kalkınma Ajansından hibe desteği alarak nar işleme tesisi kuran girişimci, İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Fransa'ya ürün satıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Osman Çetinkaya, kendisine ait bahçeye nar ağaçları dikti. Bir süre sonra bahçesini büyütüp narları işleyeceği bir tesis kurmaya karar veren Çetinkaya, bunun için arkadaşlarından destek istedi.

Arkadaşlarının "yapamazsın, olmaz" cevabı üzerine TKDK ve İpekyolu Kalkınma Ajansına başvuran Çetinkaya, projesinin kabul edilmesinin ardından TKDK'den 750 bin lira, İpek Yolu Kalkınma Ajansından da 336 bin lira hibe desteği aldı.

Kahta Organize Sanayi Bölgesinde 3 bini kapalı, toplam 10 bin metrekare üzerinde nar işleme tesisi kuran Çetinkaya, kısa sürede ürettiklerini yurt dışına satar hale geldi.

750 kişinin çalıştığı tesiste günlük 7 ton nar ekşisi sos grubu, 6 ton nar ekşisi, haftada 3 ton narlı, bademli lokum üretimi yapılıyor. Söz konusu ürünler, İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Fransa'ya ihraç ediliyor.

- "Bu cesareti gösteremediler"

Osman Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu nar işleme tesisi için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hem arkadaşlarından hem de tanıdığı bazı iş adamlarından yardım istediğini, olumsuz cevap alınca da devlet desteğine yöneldiğini söyledi.

Çetinkaya, "Herkes projemle dalga geçti, 'yapamazsın, olmaz' dedi. Adıyaman bütün meyvelere elverişli olmasına rağmen bu cesareti hiçbir arkadaşımız gösteremedi. Çok şükür ki bugün tesisimizi kurduk. 750 kişiye istihdam sağlıyoruz ve ürünlerimizi 6 ülkeye satıyoruz. Adıyaman narını dünyada marka haline getirmek için emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

- "Ürünümüz organik"

2012'de 127 üreticiye organik nar üretimi yaptırdığını, 2013'te dolum ve paketleme tesisi kurduğunu anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İlk adımda market zincirlerine satış yaptık. Daha sonra Adıyamanlı ünlü çiğ köftecilerin nar ekşili sos grubuna çalışmalarımız eklendi. 2014 ve 2015 yıllarında ivme yakaladık. Ürünümüzün organik olmasından dolayı Türkiye pazarında ve yurt dışında kendimize yer edindik. 2017'de İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Fransa gibi ülkelere ihracata başladık.

7 milyon liralık tesiste anlaşmalı çiftçilerimizin ürettiği organik narları el değmeden çeşitli aşamalardan geçirip tane halinde sıfırın altında 40 derecede bekletiyoruz. Önümüzdeki ay market zincirlerinde tane narı halkımızla buluşturacağız."

Çetinkaya, narı kozmetik sanayisinde kullanmak istediklerini, buna yönelik çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kahta ilçesi nar tesis üretim

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