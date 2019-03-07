Mühendislik ve sanayi gücü savunma için birleşti

OSTİM Teknopark'ta hayata geçirilen iş birliğiyle savunma sanayisindeki mühendislik ve üretim gücü birleştirilerek katma değeri yüksek ürünler üretilecek.

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), OSTİM Teknopark'ta yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan kiraladı.

Kira sözleşmesi imzalanması dolayısıyla OSTİM Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, burada yaptığı konuşmada, STM'yi teknoparkta görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

OSTİM'in Ankara'nın en önemli sanayi ekosistemini oluşturduğunu ve adeta sanayileşmede bir okul işlevi gördüğünü belirten Aydın, şehirdeki büyük sanayi kuruluşlarının yüzde 90'ının bölgeden çıktığını bildirdi.

Aydın, bölgenin aynı zamanda savunma sanayisi başta olmak üzere pek çok ana sanayinin en önemli tedarik merkezi olduğuna dikkati çekerek, OSTİM'in bir şehrin baştan kurulmasını sağlayacak üretim potansiyelini barındırdığını dile getirdi.

Mühendislik firmalarının sıfıra yakın maliyetle projelerini bölgede hayata geçirebileceklerini anlatan Aydın, "OSTİM, sahip olduğu insan kaynağı ve makine, ekipmanlarla büyük bir altyapı sunuyor. Buradan yararlanacak firmalar da bu sayede önemli bir maliyet avantajına sahip oluyor." dedi.