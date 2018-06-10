FİNANS

Muhtar Kent tecrübelerini gençlerle paylaştı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent: - "Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır, yeteri kadar risk alınmadıysa fırsatlar yeteri kadar değerlendirilmemiştir"

MERSİN (AA) - Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, mezun olduğu okulda öğrenim gören gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır, yeteri kadar risk alınmadıysa fırsatlar yeteri kadar değerlendirilmemiştir." dedi.

Tarsus Amerikan Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Kent, Tarsus ilçesinde, mezun olduğu kolejin öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Uzun yıllar sonra mezun olduğu okulda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kent, bugün 200'den fazla ülkede 70 bin çalışanı olan uluslararası bir şirkette üst düzey yönetici olmasında mezun olduğu okulun katkısının büyük olduğunu aktardı.

Öğrencilerden aldıkları eğitimi küçümsememelerini isteyen Kent, şöyle devam etti:

"Dışarda en az sizler kadar farklı yetenekli gençler var ancak sizlerin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Sizler bugün ülkenizde ve dünyanın birçok yerindeki akranlarınıza göre yeni hayatınıza daha avantajlı başlıyorsunuz, bunu unutmayın. Bu, hepinize ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor. Sizlerin sahip olduğu avantajlara sahip olmayanları lütfen hiçbir vakit unutmayın. Her zaman, 'Neden benim buyum yok' değil, 'Neden bu kadar çok şeyim var' diyeceksiniz. Eminim, kurduğum ilişkiler ve dostluklar olmasa, bugün bu konuma gelemezdim. İnsan ilişkilerine çok değer verin. Burada geliştirdiğiniz ilişkileri, sıcak arkadaşlıkları hep devam ettirin. Bizim zamanımızda sadece mektup vardı, neredeyse güvercin devriydi, postayla haberleşirdik birbirimizle. Oysa sizlerde çok daha fazla imkan var onları kullanın."

Hiçbir şeyin hayatta doğru bir çizgi olarak gitmeyeceğinin altını çizen Kent, özel hayat, iş hayatı, ülkelerin ekonomileri, şirketlerde de bunun geçerli olduğunu, inişlerde tecrübe edinilmesi gerektiğini çıkışlarda da bütün fırsatlardan yararlanılmasını önerdi.

- "Neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz"

Kişinin işine tutkulu olması gerektiğinin altını çizen Kent, şöyle devam etti:

"Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Profesyonel, iş insanı, girişimci, öğretmen, sanatçı, yazar, doktor, mühendis ya da anne ve baba olarak iz bırakabilirsiniz. Bir konuda iş kurmak ya da başarılı bir kariyere sahip olmak, tek başına bir başarı olabilir ama daha önemlisi başarının tekrarlanmasıdır. Başarıyı elde etmekten daha önemlisi başarıyı nasıl tekrarlayabileceğinizdir. Başarı elde ederseniz sevinin ama çok uzun zaman sevinmeyin. Onu nasıl tekrarlayacağım diye bakın."

Her gün yeni bir şeyler öğrenilmesi gerektiğini aktaran Kent, kişinin öğrendiği müddetçe geliştiğini ve büyüdüğünü paylaştı.

Kişinin geldiği yeri unuttuğu takdirde gideceği yere de doğru bir şekilde varamayacağına işaret eden Kent, sosyal sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere başarısız olmaktan korkmaları gerektiğini öğütleyen Kent, "Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır, yeteri kadar risk alınmadıysa fırsatlar yeteri kadar değerlendirilmemiştir. Ben her zaman başarısızlıklarımdan çok büyük dersler çıkarmışımdır." ifadesini kullandı.

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