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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde süre uzatımı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde süre uzatımı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde uygulama tarihi 1 Ekim'e ertelendi.

Maliye Bakanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin uygulanmasına ilişkin tarih, 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan, bakanlığın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle serbest meslek erbabının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerle basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin yürürlük tarihlerinde değişikliğe gidildi. Basit usule tabi mükellefler açısından Defter-Beyan Sistemi'ni kullanmak için belirlenen başvuru tarihi 30 Haziran yerine 30 Eylül olarak belirlendi.

Basit usule tabi mükelleflerin, alış ve giderleriyle satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarını sisteme kaydetmesi için belirlenen süre de 30 Nisan ve 31 Temmuz'dan 31 Ekim'e ertelendi.

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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi resmi gazete Tebliğ

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