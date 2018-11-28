"Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar lira harcadık

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, "Muhteşem Cuma" olarak bilenen ve kasım ayının 4. cumasına denk gelen alışveriş festivalinde kartla yapılan alışverişler 3,4 milyar liraya ulaştı.

BKM, 23 Kasım Cuma gününe ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayının 4. cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Şahane Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Özellikle Türkiye'de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi.

Verilere göre, bu yıl Muhteşem Cuma'da (23 Kasım) kartla yapılan alışverişler geçen yılın aynı dönemine göre (24 Kasım) yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kart adedi yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı, 23 Kasım'da 2 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı.

Efsane Cuma'da kullanılan kartların yüzde 5'ine denk gelen 110 bin adedinin ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.