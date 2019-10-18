FİNANS

Mülteci gençlerin fotoğrafları İstanbul'da sergilenecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye, Uganda ve Güney Afrika'da yaşayan mülteci gençlerin çektiği fotoğraflar, 21-26 Ekim'de Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda düzenlenecek sergiyle görücüye çıkacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Uganda ve Güney Afrika'da yaşayan mülteci gençlerin çektiği fotoğraflar, 21-26 Ekim'de Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sergilenecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Mülteci ve Ev Sahibi Toplum Üyesi Gençler Arasında Sosyal Uyumun İnşası: Kültürlerarası Öğrenme ve Uyum İnşasında Bir Araç Olarak Photovoice Yöntemi Projesi" kapsamında Türkiye, Uganda ve Güney Afrika'da yaşayan mülteci gençlerin çektiği fotoğraflar 21 Ekim'de görücüye çıkacak.

Mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında sosyal uyum için bir model geliştirmek ve mümkün olabilecek uyum potansiyellerini keşfetmek amacıyla üç ülkede çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, 26 Ekim'e kadar İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda görülebilecek.

Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Melis Cin'in koordinatörlüğünü yaptığı proje, Türkiye, Uganda ve Güney Afrika'da eş zamanlı olarak uygulanıyor. Projenin Türkiye sahasını ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necmettin Doğan yürütüyor. Proje yerel-kültürel bilgiyi elde etme aracı olarak fotoğraf eğitiminden ve fotoğrafçılıktan faydalanmayı ve mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında sosyal uyum için bir model geliştirerek mümkün olabilecek uyum potansiyellerini keşfetmeyi amaçlıyor.

Proje çerçevesinde Uganda, Güney Afrika ve Türkiye'de mülteci ve misafir toplum üyesi gençlerden ekipler oluşturularak fotoğraf eğitimi verildi ve çiftler halinde gündelik hayat tecrübelerini yansıtan fotoğraflar çekmeleri sağlandı. Sergide yayınlanacak fotoğrafların tamamı üç ülkede mülteci ve misafir toplum üyesi gençlerin seçilmiş fotoğraflarından oluşuyor.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi

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