FİNANS

Multinet inventiv’den yeni yazılım geliştirme platformu

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Multinet Up tarafından kurulan inventiv şirketi, uzun süredir üzerinde çalıştığı yazılım geliştirme platformu Gazel'i kullanıma sundu

İSTANBUL (AA) - Multinet Up tarafından kurulan inventiv şirketi, uzun süredir üzerinde çalıştığı yazılım geliştirme platformu Gazel'i ürün haline getirip, genel kullanıma açtı.

Multinet Up tarafından yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine GOSB Teknopark'ta devam eden inventiv, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kartlı, kartsız özel ödeme çözümleri, sadakat sistemleri ve mobil uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin yeni projesi Gazel, nesneye dayalı programlama alışkanlıkları ve tasarım kalıplarına uygunluk yaklaşımları ile yazılımcıların geliştirme süreçlerini kolaylaştıran, yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Yazılımcıların iş fonksiyonlarına, yeni ürün ve özellik eklemeye odaklanabilmesini hedefleyen Gazel; entegrasyon, uyumluluk ve güncelleme süreçlerindeki maliyetleri en aza indirgiyor.

Yazılım geliştiricilerin hayatını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan Gazel, Microsoft .NET ortamında yazılım geliştiren tüm şirketlerce kullanılabilecek.

Gazel, sürekli ve hızlı proje geliştiren şirketlerin, değişiklik maliyetlerini düşürüp, pazara çıkış hızını artırmayı hedefliyor. Gazel'in iyi tasarlanmış yazılım mimarisi, isimlendirme kuralları ve modüler yapısı sayesinde, yeni yazılımcıların eğitim ve oryantasyon süresi kısalıyor.

Yazılımcılardan gizlediği katmanlar sayesinde Gazel, iş fonksiyonları için yapılan kodlamaları otomatik olarak programlama ara yüzlerine dönüştürüyor. (RESTful API) Yazılımcılara hiçbir konfigürasyon veya eşleme yapmadan, POCO (Plain Old CLR Objects) olarak bilinen iş sınıflarını kodlayarak çalışan bir yazılım elde etme fırsatı sağlıyor.

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- "Hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan inventiv Genel Müdürü Zafer Tokcanlı, "Gazel ile birlikte, uçtan uca ürün geliştirme döngüsü basitleşiyor ve yeni projeler başlatarak bunları yönetmek ve dağıtmak kolaylaşıyor. 4 yıl önce başlattığımız, altyapı yenileme projesi olan Gazel'in bugün global bir altyapı olarak ürünleştiğini görebilmek bizim için gurur verici bir gelişme. Hayata geçirdiğimiz bu yeniliğin yazılım sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. inventiv olarak, güçlü bilgi teknolojileri kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel inovatif iş modelleri ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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