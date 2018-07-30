Multinet inventiv’den yeni yazılım geliştirme platformu

İSTANBUL (AA) - Multinet Up tarafından kurulan inventiv şirketi, uzun süredir üzerinde çalıştığı yazılım geliştirme platformu Gazel'i ürün haline getirip, genel kullanıma açtı.

Multinet Up tarafından yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine GOSB Teknopark'ta devam eden inventiv, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kartlı, kartsız özel ödeme çözümleri, sadakat sistemleri ve mobil uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin yeni projesi Gazel, nesneye dayalı programlama alışkanlıkları ve tasarım kalıplarına uygunluk yaklaşımları ile yazılımcıların geliştirme süreçlerini kolaylaştıran, yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Yazılımcıların iş fonksiyonlarına, yeni ürün ve özellik eklemeye odaklanabilmesini hedefleyen Gazel; entegrasyon, uyumluluk ve güncelleme süreçlerindeki maliyetleri en aza indirgiyor.

Yazılım geliştiricilerin hayatını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan Gazel, Microsoft .NET ortamında yazılım geliştiren tüm şirketlerce kullanılabilecek.

Gazel, sürekli ve hızlı proje geliştiren şirketlerin, değişiklik maliyetlerini düşürüp, pazara çıkış hızını artırmayı hedefliyor. Gazel'in iyi tasarlanmış yazılım mimarisi, isimlendirme kuralları ve modüler yapısı sayesinde, yeni yazılımcıların eğitim ve oryantasyon süresi kısalıyor.