Multinet Up kartla otomatta alışveriş dönemi başlıyor

Hazır yemeklerden protein tozuna, meyvelerden Türk kahvesi, salep, çorba gibi sıcak ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunan otomatlarda Multinet Up ödeme altyapısı kullanılacak ve Multinet kart sahipleri, otomatlardan anında alışveriş yapabilecek.

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Türkiye'de her geçen gün daha da yaygınlaşan otomatik satış makinesi (otomat) pazarının önde gelen şirketlerinden Vending Republic ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Borcu, ekstresi ve faizi olmayan kullanıma hazır alışveriş kartı ininal da otomatlardaki yerini aldı. Multinet Up'ın fintech alanındaki yatırımlarından ininal kart, özellikle nakit ve kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmak isteyenlere yönelik güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, kartlarına istedikleri miktarda yükleme yapabiliyor ve kredi kartının geçtiği her yerde anında harcama yapabiliyor.

İnternetteki tüm alışveriş, elektronik, giyim siteleri ve online oyunlarda da kullanılabilen ininal, aynı zamanda mobil cüzdan üzerinden fatura ödeme ve para transferi gibi bankacılık ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Grup Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, şunları kaydetti:

"Hizmet verimliliği konusunda oldukça etkin olan otomatlar, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun zamandır kullanılıyor. Ülkemiz de dünyada otomat sayısı ve cirosu en hızlı büyüyen ülkeler arasında bulunuyor. Multinet Up olarak, bu iş birliğiyle tüketicilere nakit para ya da kredi kartı olmadan da otomat hizmetlerinden tek adımda faydalanma imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin modern şehir yaşamında artan bir ihtiyaç olan hızlı tüketim ürünlerine her yerden ve her zaman erişim imkanı sunması nedeniyle Vending Republic ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyoruz. Otomat sektöründe de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni çözümler üretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu iş birliğinin, Türkiye'nin otomat pazarının son teknolojiyle donatılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."