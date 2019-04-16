Multinet Up marka kimliğini yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Multinet, 20 yılını geride bırakırken, ekosistemindeki şirketlere faydalar sağlayan ürün ve hizmetlerinin marka kimliğini yeniliyor.

Multinet'in açıklamasına göre, kurulduğu 1999 yılında sadece yemek kartı firması olarak yola çıkan Multinet Up, bugün 2 milyon kart kullanıcısı, 40 bin üye iş yeri ve 27 bin kurumsal müşterisi ile tüm Türkiye’de paydaşlarına hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Bu yıl, 20. yılını kutlayan Multinet Up, sunduğu çözümler, yarattığı teknolojik ve yenilikçi iş modelleri ile sektörde ilkleri gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıyor.

Açıklamada marka kimliğinin ve logonun yenilenmesine ilişkin görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erol, Multinet Up'ın 20 yıllık yolculuğunun her yılında değişerek kendisine daha büyük bir ekosistem yarattığını kaydetti.

Sektörün ilk mobil uygulaması MultiPay’i geliştirdiklerini ve QR ödemeyle mobil ödemeyi devreye aldıklarını anımsatan Erol, şunları kaydetti:

"Sektörün ilk sadakat programı TatlıPara ile Multinet kullanıcılarının harcadıkça kazanmalarını sağladık. Şimdi de sektörde oyuncuların neler yapabileceğini, nerelere doğru gidebileceğini belirleyen öncü şirketimiz Multinet Up’ın 20. yılında kurumsal kimliğini baştan yarattık. Hem Multinet Up’ın hem de ekosistemimizdeki ürün ve hizmetlerimizin logolarını yenileyerek dinamik ve inovatif yüzümüzü daha iyi yansıtır hale getirdik.