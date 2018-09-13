Multinet Up ve Fazla Gıda'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda, dünyada önemli sorunlardan biri olan gıda israfını önlemek için iş birliğine gidiyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Türkiye’de ve dünyada gıda sektörünün önemli konularından biri olan gıda israfını önlemek için önemli bir adım atarak israfın önlenmesine yönelik teknolojik çözümler sunan etki odaklı teknoloji girişimi Fazla Gıda ile iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında, Multinet Up üye iş yerlerinin gıda bağışı vasıtasıyla artan gıdayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaları hedefleniyor.

İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde pilot olarak başlayacak olan iş birliği ile Multinet Up üye iş yerleri, gıda bağışı ile sosyal fayda sağlamanın yanı sıra israfı önleyerek ekonomik fayda da yaratan bu çalışmaya dahil olacaklar.

Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, Türkiye’de kurtarılabilir gıda atığının 30 milyar TL seviyesinde olmasından hareketle yola çıkan Fazla Gıda iş birliği ile sadece işletmelere ve ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamanın ötesinde, Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı amaçlıyor.