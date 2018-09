Multinet Up ve Fazla Gıda'dan iş birliği

Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, Türkiye’de kurtarılabilir gıda atığının 30 milyar TL seviyesinde olmasından hareketle yola çıkan Fazla Gıda iş birliği ile sadece işletmelere ve ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamanın ötesinde, Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı amaçlıyor.

İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde pilot olarak başlayacak olan iş birliği ile Multinet Up üye iş yerleri, gıda bağışı ile sosyal fayda sağlamanın yanı sıra israfı önleyerek ekonomik fayda da yaratan bu çalışmaya dahil olacaklar.

İş birliği kapsamında, Multinet Up üye iş yerlerinin gıda bağışı vasıtasıyla artan gıdayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaları hedefleniyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Türkiye’de ve dünyada gıda sektörünün önemli konularından biri olan gıda israfını önlemek için önemli bir adım atarak israfın önlenmesine yönelik teknolojik çözümler sunan etki odaklı teknoloji girişimi Fazla Gıda ile iş birliği yaptı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda, dünyada önemli sorunlardan biri olan gıda israfını önlemek için iş birliğine gidiyor.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Olcay Silahlı da dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıdanın insan tüketimi için üretilip atık olduğunu, Fazla Gıda olarak Türkiye'den başlayarak dünyada gıda atığının önlenmesi ve böylece finansal, çevresel ve sosyal açılardan en yüksek faydayı yaratmak için çalıştıklarını bildirdi.

"Multinet Up olarak, gıda israfını önleyerek hem sosyal fayda yaratmak hem de ekonomiye katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu amaçla geniş ekosistemimizin de desteği ve katkısıyla Fazla Gıda ile yeni bir iş birliğine gidiyoruz. Üye iş yerlerimizi Fazla Gıda sistemi ile tanıştırıyor ve sisteme dahil olmalarını sağlıyoruz. İlk etapta belirlenen pilot bölge ile iş birliğimizi başlatacağız, ardından 40 bin üye iş yerimizin tamamını sisteme davet edeceğiz. Bu önemli iş birliği ile ülkemizde gıda israfının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, yemek kartı sektöründe yenilikçi hizmet ve çözümleriyle fark yaratmayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Silahlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Perakende, toptancı, üretici ve otellerden sonra şimdi de gıda atığını önleyen teknoloji altyapımızı Multinet Up iş birliği ile restoranların da kullanımına açıyoruz. Restoranlar ev dışı gıda atığı içinde önemli bir yere sahip. Multinet Up desteği ile 40 bin üye iş yerinde atığın önlenmesi için her zaman olduğu gibi ilk olarak satılamayan gıdaların ihtiyaç sahiplerine bağışlanması ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Amacımız, projenin ilerleyen döneminde veri temelli analizler ile atığın önlenmesi için doğru planlama ve sipariş yönetim çözümlerimizi de restoranlara tanıtmak ve sırası ile tüm çözümlerimizi devreye almak olacak."