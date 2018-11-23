FİNANS

Multinet Up yeni yılda da çalışanların yüzünü güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

81 ilde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla kullanıcılarına avantaj sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni kampanyası ile yılbaşına özel market ve perakende markalarında geçerli hediye Mulltinet Gift kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla kullanıcılarına avantaj sağlıyor.

​​Perakende teklifinde her 100 lira yükleme için 10 lira ya da 15 lira, Market & Perakende teklifinde ise her 100 lira yükleme için 5 lira Multinet Gift hediye kazanma imkanı sunuyor.

31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya, yeni ve mevcut Multinet Gift müşterileri katılabiliyor.

Multinet Gift, sağladığı kullanım kolaylığı, seçme özgürlüğü ve yüzde 39 vergi avantajı olanaklarıyla şirketlerin hediye, teşvik ve ödüllendirmelerini çifte kazanca dönüştürüyor.

Multinet Up, Multinet Gift çözümüyle kullanıcılarına teknolojiden giyime kadar 7 bini aşkın noktada sınırsız seçme özgürlüğü ve kullanıcılarına online bakiye takip imkanı sunuyor. Firmaların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla farklı segmentler altında kullanıma sunulan Multinet Gift, Çalışan Kartı, Sosyal Yardım Kartı, Marka Kartı ve Sadakat Kartı olmak üzere dört ana alanda kullanılmakta.

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Multinet Up

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