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Multinet Up'ın girişimcilerle iş birliği ödüllendirildi

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

Multinet Up Yatırımlar ve Finansal Servisler Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım: - "Güzel bir iş modeliyle karşılaştığımızda, bunu taklit etmeye çalışmaktan ziyade bu fikri hayata geçiren girişimcilerle iş birliği yapmayı her zaman tercih ettik ve bundan sonra da bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Corporate & Startup Day etkinliğinde "Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket" kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Multinep Up açıklamasına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, Endeavor, Özyeğin Üniversitesi ve Startup Dergisi iş birliği ile Bizz Consulting tarafından bu yıl üçüncü kez Corporate & Startup Day etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, "En Etkili Kurum & Yeni Girişim İş Birliği", "En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı" ve "Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket" olmak üzere 3 kategoride ödül verildi.

Çok sayıda girişimle iş birliği yapan Multinet Up da etkinlikte "Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket" kategorisinde Jüri Özel Ödülü aldı. Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Danışmanı Berrak Kutsoy, Multinet Up Yatırımlar ve Finansal Servisler Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran Yıldırım, Multinet Up olarak bir ekosistem oyuncusu olduklarını belirterek, "Güzel bir iş modeliyle karşılaştığımızda, bunu taklit etmeye çalışmaktan ziyade bu fikri hayata geçiren girişimcilerle iş birliği yapmayı her zaman tercih ettik ve bundan sonra da bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir girişimin başarılı olması için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekli, ancak bize göre en önemli faktör girişimci ekibin kendisidir. Bu yaklaşımla, bugüne kadar iPara, OSAP, Parantez, ininal, Ofis Paneli, BizyGo ve GastroClub gibi birçok fikri destekledik. Bu felsefemizin ve emeğimizin farkına varılması ve takdiri olan bu ödülü tüm Multinet Up Ailesi ve bize güç katan girişimlerimiz adına alıyorum. Multinet Up'ı, Girişimcilerle En Çok İş Birliği Yapan Şirket olarak jüri özel ödülüne layık gören bu güzel etkinliğin jürisi ile düzenleyicilerine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik Multinet Up

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