Multinet Up'tan şirketlere özel Vodafone tarifeleri

İSTANBUL (AA) - Multinet Up müşterileri, seçili Vodafone tarifelerine ek 1 lira farkla özgürce konuşma ve mesajlaşma fırsatı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, sektöründeki yenilikçi iş birliktelikleriyle akıllı projeler ve süreçler gerçekleştirerek, ekosisteminde yer alan kurumlara kazandırmaya devam ediyor.

Multinet Up ve Vodafone iş birliği kapsamında şirket hatlarını Vodafone'a taşıyan Multinet'li şirketler, Multinet Up tarafından sunulan Vodafone tarifelerine ek 1 lira farkla 1 GB internet + 1000 dk + 1000 SMS alıyorlar.

