Multinetlilere indirimli Sports&Merits üyeliği fırsatı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Sports&Merits'e indirimli üye olma fırsatı sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, Multinet Up kullanıcıları, tüm ihtiyaçlarına cevap veren mobil uygulama MultiPay üzerinden indirim kodu alarak 30 Eylül'e kadar Sports&Merits'e yüzde 25 indirim ile üye olabilecek.

Multinet Up kullanan kurum çalışanlarının üye olabildiği, esnek bir spor ve aktivite merkezi üyelik sistemi olarak dikkati çeken Sports&Merits'e aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık üye olunabiliyor.

Sports&Merits üyeleri, akıllı telefonlarından Sports&Merits uygulamasını ya da web sitesini (sportsandmerits.com) kullanarak spor/aktivite merkezlerini görüntüleyebiliyor ve seçimlerini yapabiliyor. Ayrıca, yıllık üyelik sahipleri, üyeliklerini istedikleri zaman, istedikleri kadar dondurma esnekliğinden de faydalanabiliyor.

