Multinetlilere indirimli Sports&Merits üyeliği fırsatı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Sports&Merits'e indirimli üye olma fırsatı sunuyor.
Şirketin açıklamasına göre, Multinet Up kullanıcıları, tüm ihtiyaçlarına cevap veren mobil uygulama MultiPay üzerinden indirim kodu alarak 30 Eylül'e kadar Sports&Merits'e yüzde 25 indirim ile üye olabilecek.
Multinet Up kullanan kurum çalışanlarının üye olabildiği, esnek bir spor ve aktivite merkezi üyelik sistemi olarak dikkati çeken Sports&Merits'e aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık üye olunabiliyor.
Sports&Merits üyeleri, akıllı telefonlarından Sports&Merits uygulamasını ya da web sitesini (sportsandmerits.com) kullanarak spor/aktivite merkezlerini görüntüleyebiliyor ve seçimlerini yapabiliyor. Ayrıca, yıllık üyelik sahipleri, üyeliklerini istedikleri zaman, istedikleri kadar dondurma esnekliğinden de faydalanabiliyor.
Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
İşte Fitch'in dolar tahmini
Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum