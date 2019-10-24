MultiPOS’a IDC Türkiye’den en iyi teknoloji hizmet sağlayıcı ödülü

İSTANBUL(AA) - Multinet Up tarafından geliştirilen mobil POS uygulaması MultiPOS, IDC Türkiye tarafından düzenlenen “Finans Teknoloji Ödülleri” değerlendirmesinde “En İyi Teknoloji Servisi Sağlayıcı” kategorisinde ikinci oldu.

Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, Ödül töreni, “IDC Finans Summit 2019” etkinliği kapsamında 22 Ekim Salı günü, Sabancı Center İstanbul’da gerçekleştirildi. Multinet Up’ın teknoloji şirketi inventiv’in geliştirdiği MultiPOS mobil pos uygulaması, tamamen dijital ve temassız bir ödeme sağlıyor. MultiNet kart kullanıcıları ister kartları ile temassız ister MultiPay mobil cüzdanları ile karekod okutarak MultiPOS üzerinden ödemelerini yapabiliyorlar.

MultiNet üye iş yerleri uygulama ile yalnızca ödeme alımı değil fiziki POS cihazlarında yapılan fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi işlemlerin tamamını kolayca gerçekleştirebiliyor. Sektörde, ödeme sistemi uygulamalarında yeni bir dönem başlatan MultiPOS ile fiziki POS cihazına gerek duymaksızın yalnızca cep telefonu ile ödeme almak mümkün.