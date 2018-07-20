Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

Levent Gündüz / Kehl, 20 Temmuz (DHA) - Almanya'da her yıl geleneksel olarak kutlanan dünyaca ünlü "Oktoberfest" (Ekim Bayramı) Münih kentinde bu yıl 22 Eylül - 7 Ekim tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Herkes tarafından bira bayramı veya bira festivali olarak bilinen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist çeken şenliğin hazırlıklarına şimdiden başlandı.

Bu yıl 185. bira bayramında bir litrelik bardaklarda sunulan bira fiyatları zamlandı.

Fiyatların 11- 11.50 Euro olması bekleniyor.

Münih’te 31 hektar alana kurulan Ekim Bayramı festivaline geçtiğimiz yıl 6 milyondan fazla ziyaretçiyle, 7 milyon litre bira tüketilmişti.

İkinci büyük bira festivali ise Stuttgart kentinde 28 Eylül- 14 Ekim tarihleri arasında 37 hektar alanda ‘Cannstatter Volksfest’ yaklaşık 4 milyon ziyaretçisiyle bu yıl 173. bayramına hazırlanıyor.

Her iki festival alanında geniş güvenlik önlemlerin alınacağı eğlence yerlerin etrafın tel örgülerle çevrilip giriş ve çıkış noktaların denetleneceği yinelendi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ziyaretçilerin beraberinde sırt çantası, valiz taşımaları yasaklandı. (Fotoğraflı)



