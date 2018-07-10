"Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olması sektör adına sevindirici"

İSTANBUL (AA) - Kuzu Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilmesine ilişkin, "Sektörümüzün gelişimi ve sorunların çözümü için görevini başarıyla yürüten Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olması sektörümüz adına sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin önemli demokratik dönüşümlerinden birisinin dün tamamlandığını, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede yer alan isimleri dün gece açıkladığını anımsattı.

Gayrimenkul sektöründe kampanyalar ve şehirleşme projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu aktaran Kuzu, "Sektörümüzün gelişimi ve sorunların çözümü için görevini başarıyla yürüten Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olması sektörümüz adına sevindirici bir gelişme. Kendisine bu görevinde başarılar diler ve tebriklerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

