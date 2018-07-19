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Murat Ülker: ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Elif Varan / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
ŞOK Marketler ilk halka açık Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30’da ŞOK Genel Merkezi’nde yapıldı. ŞOK Marketler'in KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni Yönetim Kurulu'nun belirlendiği belirtildi. Buna göre, Yönetim Kurulu’nda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.
Murat Ülker, ŞOK Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz.
"ŞOK Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler.
"ŞOK’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik.
"Perakendeye inanıyoruz; önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek."
Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Serdengeçti de, Genel Kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Yıldız Holding’in yeni stratejisinde gıda ve perakendeye iki ana sektör olarak odaklanmanın sürdürüleceğini ve yatırımların iştirakleri olan B2C ve B2B kanallarında faaliyetler ile sınırlı kalmayıp e-ticaret kanalında da süreceğini belirtti.
Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını belirterek hissedarlara teşekkür etti.
Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Genel Kurul ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Genel Kurulla kurumsal ilkelere yönelik adımlarımızı da pekiştirmiş olacağız.
"Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim komitesi başta olmak üzere kurulacak komiteler kurumsal yönetimin sağlıklı işlemesi için elzemdir.
"Kurumsal yönetim en fazla önem atfettiğimiz değerlerden olup, mevcut en iyi uygulamaları tetkik ettiğimiz gibi, ŞOK’u bu alanda örnek gösterilen bir hale getirmek istiyoruz."

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