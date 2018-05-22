FİNANS

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye’den Avrupa’ya süt ve süt ürünleri ihracatı yasağının kaldırılmasıyla ihracat yapabilme onayı alan Muratbey, Avrupa Birliği ülkelerine ilk ürünlerini gönderdi.

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Türkiye’den Avrupa’ya süt ve süt ürünleri ihracatı yasağının kaldırılmasıyla ihracat yapabilme onayı alan Muratbey, Avrupa Birliği ülkelerine ilk ürünlerini gönderdi.
Bakanlık resmi tanımıyla “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” iznini alan firmalardan olan Muratbey, AB’ye ilk ihracatını gerçekleştirdi.
İhracat yaptığı ülke sayısını artıran Muratbey, Avrupa ülkeleri dışında ABD, Japonya, Ortadoğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, KKTC gibi dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştırıyor.
Muratbey, Türkiye’nin ihracatını ve markalaşmayı artırmayı planlayan Turquality Marka Destek Programı’na alınan firmalar arasında da yer alıyor.
Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Avrupa’ya ihracat yasağının kalkması ülkemiz için çok önemliydi. Bu yasağın kalkmasından sonra Avrupa Birliği’nin üretim sürecine getirdiği sıkı denetimlerden geçerek bu izni almaya hak kazanan sayılı firmalardan biri olmayı başardık. Geçtiğimiz ay ise tüm denetimlerden geçerek AB’ye ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.
“Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere 6 Avrupa ülkesine pek çok ürün çeşidimizi ihraç etmeye başladık. Yıl sonuna kadar tüm AB ülkelerine ulaşmayı hedefliyoruz.
“İhracat rotalarımızı genişletiyoruz. Bu hamlenin Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
‘‘Muratbey olarak kendi alanında tek olan ürünlerimizi Avrupa pazarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle süt ve süt ürünlerinde oldukça başarılı olan ülkelere ürünlerimizi ulaştırmak milli bir başarıdır.
“Başta Burgu olmak üzere yenilikçi ürünlerimizle ihracatımızın ciro içindeki payını yüzde 5‘den 18’e çıkarmıştık. Avrupa ihracatı ile de bu oranı iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz.
“Ürünlerimizin AB pazarına girmesiyle birlikte TV ve sosyal medya üzerinden iletişim çalışmalarımız ağırlık kazandı. Aldığımız geri dönüşler oldukça sevindirici. Elde ettiğimiz bu başarı, 2018 yılı büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak.”

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