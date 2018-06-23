FİNANS

Muş taşı ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

MUŞ'ta doğal taş kesimi ve işlemeciliği yapan Kerem Aydoğdu'nun şirket, ürettiği taşları ihraç ediyor.  İhracat yönünden oldukça zayıf olan Muş ve bölge adına şirketlerinin önem taşıdığını belirten Kerem Aydoğdu, çıkarılan ve yapılan testlerle oldukça kaliteli olduğu tespit edilen beyaz kireç ve küf taşlarının işlemesini yaptıklarını söyledi.

Muş taşı ihraç ediliyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta doğal taş kesimi ve işlemeciliği yapan Kerem Aydoğdu'nun şirket, ürettiği taşları ihraç ediyor.
İhracat yönünden oldukça zayıf olan Muş ve bölge adına şirketlerinin önem taşıdığını belirten Kerem Aydoğdu, çıkarılan ve yapılan testlerle oldukça kaliteli olduğu tespit edilen beyaz kireç ve küf taşlarının işlemesini yaptıklarını söyledi. Muş taşının ısı yalıtımı özelliği olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde büyük talep gördüğünü belirten Aydoğdu, "Almanya'nın Augsburg ve Münih kentleri ile Avusturya ve Fransa'ya gönderdiğimiz taşı yakında Ruslara da satacağız. Ruslar, gelip numune alarak inceledi ve çok kaliteli buldu. Bu taş genelde bina kaplamalarında, cami inşaatlarında, tarihi yerlerde, restorasyonlarda ve otellerde kullanılır. Köpük kullanmaya gerek olmadan yüzde 30 ısı yalıtımı sağlar. Kışın sıcak, yazın ise serin tutar. İmalathanede 9 kişi çalışıyor. Yılda 2 bin metreküp taş işliyoruz. İşlerimiz çok iyi. Hedefimiz kapasiteyi 6 bin metreküpe çıkarmak. Bu da işçi sayısının bir anda yan kuruluşları ile birlikte 60'a çıkmasını sağlayacak ve bir çok işsiz genç iş imkanı bulacak. İnsanoğlu isterse, ekmeğini bizim gibi taştan çıkarır" diye konuştu.

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Muş taşı ihraç ediliyorMuş taşı ihraç ediliyorMuş taşı ihraç ediliyorMuş taşı ihraç ediliyor

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